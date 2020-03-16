Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Bordo-mavili kulüp, korona virüs nedeniyle bir kısım personeline tedbir amaçlı izin verdi.



Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak haftayı lider olarak tamamlayan Trabzonspor, 22 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.



Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili takım, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.



Personele izin verildi



Trabzonspor Kulübü korona virüs nedeniyle antrenmanları basına ve taraftara kapatırken, tedbir amaçlı olarak bir kısım personeline izin verdi. A Takım kadrosuna bağlı personel dışındaki çalışanlarına bir hafta izin veren bordo-mavili kulüp Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan gelişmeleri de yakından takip ederek korona virüse karşı alınması gereken tedbirler için yol haritasını belirliyor. - TRABZON

Kaynak: İHA