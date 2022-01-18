Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın konuk edeceği GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın konuk edeceği GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, son çalışmalarını yaptı.

Trabzonspor ile Giresunspor arasında yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Gazi Nogay - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Giresunspor, Trabzonspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title