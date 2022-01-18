Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Gazi Nogay - Haberler | Spor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın konuk edeceği GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın konuk edeceği GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, son çalışmalarını yaptı.
Trabzonspor ile Giresunspor arasında yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
AA / Gazi Nogay - Spor Haberleri