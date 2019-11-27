Trabzonspor - Getafe maçına doğru - Ünal Karaman ve Erce Kardeşler (2)
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ile kaleci Erce Kardeşler, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü yapılacak maç öncesi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
27.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:42
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ile kaleci Erce Kardeşler, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü yapılacak maç öncesi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Trabzonspor - Getafe maçına doğru - Ünal Karaman ve Erce Kardeşler (2)