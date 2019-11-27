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Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor-Getafe maçına doğru Oyuncuların sahada antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa ligi C grubunda Getafe ile yarın yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamladı.

27.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:10
Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor-Getafe maçına doğru

Oyuncuların sahada antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa ligi C grubunda Getafe ile yarın yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarını, 'nde yapılan antrenmanla tamamladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı
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