Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor-Getafe maçına doğru Oyuncuların sahada antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa ligi C grubunda Getafe ile yarın yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamladı.
27.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:10
Trabzonspor-Getafe maçına doğru
Oyuncuların sahada antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor, UEFA Avrupa ligi C grubunda Getafe ile yarın yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarını, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı
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