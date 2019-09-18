18.09.2019 22:02

- Trabzonspor, Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı

MADRİD - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı Getafe karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 19.00'da Alfonso Pérez Stadyumu'nda yapılan ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmandan futbolcular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenmanı Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izlerken bordo-mavililer, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: İHA