Trabzonspor-Getafe
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Getafe maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Medical ParkHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hosseini, Doğan Erdoğan, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim...
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Getafe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Medical Park
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hosseini, Doğan Erdoğan, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar
Getafe: Chichizola, Olivera, Bruno, Djene, Nyom, Kenedy, Fajr, Arambarri, Portillo, Molina, Mata