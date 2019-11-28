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Trabzonspor-Getafe

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Getafe maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Medical ParkHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hosseini, Doğan Erdoğan, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim...

28.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:00
Trabzonspor-Getafe

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Getafe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Medical Park

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs ()

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Hosseini, Doğan Erdoğan, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar

Getafe: Chichizola, Olivera, Bruno, Djene, Nyom, Kenedy, Fajr, Arambarri, Portillo, Molina, Mata

Kaynak: AA
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