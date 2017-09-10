Trabzonspor, Geriye Düştüğü Maçta Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi

Trabzon'un gençleri yıldızlaştı, Karadeniz Fırtınası geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. 4. hafta mücadelesinden Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

AHMET İLHAN'DAN SOĞUK DUŞ

6. dakikada Ahmet İlhan'ın şok golüyle geriye düşen bordo mavililer, devreyi de 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda ise devreye Trabzon'un gençleri girdi. 46'da oyuna giren Abdulkadir Ömür, güzel futbolunu bir harika asistle süsleyince Olcay Şahan 53. dakikada skora dengeyi getirdi.

RODALLEGA ÖNE GEÇİRDİ, ONAZİ SON SÖZÜ SÖYLEDİ

82. dakika oyuna giren Rodallega, sadece 2 dakika sonra yusuf Erdoğan'ın pasını asiste çevirdi ve Trabzonspor'u maçta öne geçirdiğ. 88. dakikada oyuna giren Onazi de 90. dakikada maça noktayı koyan isim oldu: 3-1.

Bu sonuçla Trabzonspor 7 puana yükselirken, Gençlerbirliği 1 puanda kaldı.