Trabzonspor Geri Dönüyor
Süper Lig'in 12 Haziran haftasında başlaması beklenirken, bir süredir evde idman yapan Bordo-Mavililer de bugün sahaya inecek. 1.5 aylık aranın ardından gruplar halinde takım çalışması yapılması planlanıyor
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
Süper Lig'in 12 Haziran haftasında başlaması beklenirken, bir süredir evde idman yapan Bordo-Mavililer de bugün sahaya inecek. 1.5 aylık aranın ardından gruplar halinde takım çalışması yapılması planlanıyor
Kaynak: Dugout