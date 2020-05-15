Trabzonspor Geri Dönüyor Süper Lig'in 12 Haziran haftasında başlaması beklenirken, bir süredir evde idman yapan Bordo-Mavililer de bugün sahaya inecek. 1.5 aylık aranın ardından gruplar halinde takım çalışması yapılması planlanıyor

Süper Lig'in 12 Haziran haftasında başlaması beklenirken, bir süredir evde idman yapan Bordo-Mavililer de bugün sahaya inecek. 1.5 aylık aranın ardından gruplar halinde takım çalışması yapılması planlanıyor Kaynak: Dugout