Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
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Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Ligde 68 puanda bulunan ve 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, 38 puanla 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi yapan rakibi ile sezonun son maçına çıkacak.

Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından 67 günlük sürede oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermeyen bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilgisizlik serisiyle ligi tamamlamak istiyor.

Trabzonspor'da Berat Özdemir ve Serkan Asan kart cezaları, Djanin ve Flavio da sakatlıkları nedeniyle yarın ki karşılaşmada yer alamayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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