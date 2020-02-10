Trabzonspor Gençlerbirliği Maçının Hikayesi

10.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:19

Zirve mücadelesi veren Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında kritik üç puanı aldı. Nefes kesen mücadelede iki takımın da etkili pozisyonları oldu. İşte Gençlerbirliği Trabzonspor maçının hikayesi...