Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.
Trabzonsporlu futbolcular, daha sonra tesislerde kampa girdi.
Bordo-mavili takım Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk