Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Trabzonsporlu futbolcular, daha sonra tesislerde kampa girdi.

Bordo-mavili takım Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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