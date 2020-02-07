Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Trabzonspor kafilesi, akşam saatlerinde hava yoluyla Ankara'ya gidecek.