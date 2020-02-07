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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

07.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:05
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, 'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor kafilesi, akşam saatlerinde hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

Kaynak: AA
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