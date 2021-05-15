Trabzonspor-Gençlerbirliği maçından notlar

Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 1-1 berabere kaldığı İttifak Holding Konyaspor maçının 11'ine göre zorunlu tek değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 1-1 berabere kaldığı İttifak Holding Konyaspor maçının 11'ine göre zorunlu tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Serkan Asan'ın yokluğunda Yusuf Sarı'ya görev verdi.

Karadeniz ekibinde Serkan Asan'ın yanı sıra cezası süren Berat Özdemir ile sakatlıkları bulunan Flavio, Djaniny ve Hüseyin Türkmen maç kadrosunda yer almadı.

Trondsen, son maçta kadroda

Trabzonspor'un sezon başında Norveç'in Rosenborg takımından kadrosuna kattığı, hazırlık kampında çapraz bağı kopan oyuncusu Anders Trondsen, uzun süren iyileşme sürecinin ardından ilk kez kadroda yer aldı.

10 Eylül 2020 tarihinde sakatlanan Trondsen, yaklaşık 8 ay sonra 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı.

5 futbolcunun sözleşmesi bitti

Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Marlon, Baker, Kamil Ahmet Çörekçi ve yedek kulübesinde yer alan Hosseini ile Benik Afobe'nin sözleşmeleri sona erdi.

Marlon, Baker ve Afobe'nin kiralık sözleşmeleri bu maçla birlikte tamamlanırken, Hosseini ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin de sözleşme süreleri bitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç