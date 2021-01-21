Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

21.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:26
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyunculara toparlanma testi yapıldı.

Futbolcular, grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 ve şut çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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