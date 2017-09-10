Trabzonspor-Gençlerbirliği Maç Sonu - Bakkal ve Yanal
- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın açıklamaları Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları TRABZON - Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.
- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın açıklamaları
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları TRABZON - Trabzonspor-Gençlerbirliği maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.