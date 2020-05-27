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Trabzonspor, genç forvet Rahmi Anıl Başaran ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer ettiği Rahmi Anıl Başaran ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, genç forvet Rahmi Anıl Başaran ile sözleşme imzaladı
27.05.2020 20:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:36

Trabzonspor Kulübü, TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer ettiği Rahmi Anıl Başaran ile sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Serdar Ekrem Şirin ile Ekol Hastanesi Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı'nın katılımıyla bir tören düzenlendiği, Rahmi Anıl Başaran'ın ilk transfer tescil döneminde kendisini bordo-mavili kulübe bağlayan ön sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Türkiye'de genç sporcuların en çok oynamayı tercih ettiği kulübün Trabzonspor olduğunu ifade eden Şirin, "Bizim de zaten böyle bir geleneğimiz ve misyonumuz var. Bu kapsamda takip ettiğimiz pek çok genç ve yetenekli futbolcu arkadaşımız var. Bunlardan biri de Anıl Başaran'dı. Doğru yere, doğru zamanda geliyor. Takımımızda çok başarılı olacağına gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Heyecanlı ve aynı zamanda mutlu olduğuna işaret eden genç forvet ise, "Trabzonspor gibi büyük bir camianın parçası olacağım için büyük bir gurur yaşıyorum. Umarım bana inanan ve güvenenleri mahcup etmem. Trabzonspor camiası için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca Şirin tarafından Ekol Hastanesi Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye edildiği de kaydedildi.

Kaynak: AA

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