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Trabzonspor, gelecek sezona Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verilmesini destekledi

Trabzonspor, futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu'na 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi şeklindeki öneriyi desteklediğini bildirdi.

Trabzonspor, gelecek sezona Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin verilmesini destekledi
03.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:56

Trabzonspor, futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu'na 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi şeklindeki öneriyi desteklediğini bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol kamuoyunda kısa bir süre önce gündeme getirilen 2020-2021 Süper Lig Sezonu'na 'Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi şeklindeki öneriyi yürekten destekliyoruz. Ülkemizde Covid-19 pandemisi ile yapılan amansız mücadelede hayatını kaybeden ve bu sürecin unutulmayacak neferlerinden biri haline gelen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun isminin yaşatılması, yalnızca Taşçıoğlu'na değil; onun nezdinde başarılarıyla dünyada örnek gösterilen tüm sağlık çalışanlarımıza da bir saygı duruşu olacaktır" ifadelerine yer verdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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