Trabzonspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

11.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:51
Trabzonspor, Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra ayak tenisi oynadı.

Futbolcuların idmanda neşeli olduğu gözlenirken, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra salonda çalışan kaleci Uğurcan Çakır, antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, Gaziantep maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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