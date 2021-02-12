Trabzonspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

12.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:30
Trabzonspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gaziantep'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Bordo-mavililer, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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