Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

30.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:22
Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktik antrenmanı yaptı.

İdmana, Yeni Malatyaspor maçında kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak, sağ üst adalesinde zorlanma olan kaleci Uğurcan Çakır ile ameliyat edilen Anders Trondsen katılmadı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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