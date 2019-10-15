Trabzonspor-Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Trabzonspor'un Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili kulübün Süper Lig'in 8 haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.
Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt VIP Tribün: 375 lira
Batı Alt VIP Tribün: 325 lira
Batı Alt VIP Tribün: 225 lira
Batı Alt VIP Tribün: 150 lira
Kategori 1- Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün: 70 lira
Kategori 2- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 60 lira
Kategori 3- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 50 lira
Kategori 4- Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 40 lira