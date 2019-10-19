Trabzonspor-Gaziantep FK maçından notlar

19.10.2019 17:58

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü (FK) ağırlayan Trabzonspor, 7. haftaya göre kadroda tek futbolcu değişikliğine gitti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta görev yapan Obi Mikel'e, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer vermedi. Bordo-mavili takımda bu futbolcunun yerine Daniel Sturridge ilk 11'de görev yaptı.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da, geçirdiği sakatlığın ardından ameliyat edilen Yusuf Sarı ile 4. haftadaki Gençlerbirliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes kadroda yer buldu.

Trabzonspor sahaya Atatürk tişörtleriyle çıktı

Trabzonsporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Öte yandan, maç öncesinde statta çalan 10. Yıl Marşı'na taraftarlarla da ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Statın büyük bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar karşılaşma öncesinde futbolculara destekte bulundu.

Trabzonspor kulübü tarafından maç öncesinde taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarlar karşılaşma sırasında da sık sık "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Şenol Güneş karşılaşmayı izledi

Karşılaşmayı izlemek üzere stata gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e taraftarlar ilgi gösterdi.

Bulunduğu alanda taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Güneş, karşılaşmayı takip etti.

Ahmet Ağaoğlu'ndan asker selamı

Maçtan önce okunan İstiklal Marşı sırasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı taraftarlar asker selamı verdi.

Öte yandan, Ağaoğlu karşılaşma öncesinde dünya şampiyonu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi plaket ve altınla ödüllendirdi.

Kaynak: AA