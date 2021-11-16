Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Gazi Nogay - Haberler | Spor
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenmanda koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Gazi Nogay - Spor Haberleri

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