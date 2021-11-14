Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (İHA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavisi eden Gervniho katılmazken, Peres ise doktor kontrolünde çalıştı. Bordo-mavililer, teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklılık çalışması ile son buldu.

İki gün süreyle izin yapacak olan Trabzonspor, 16 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek. - TRABZON

Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak

Galatasaray'da dev derbinin planı hazır! Fatih Terim ezber bozacak

 A Milli Takım'da Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı aday kadroya dahil edildi

A Milli Takım'da Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı aday kadroya dahil edildi

 Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi

Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title