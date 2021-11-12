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Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor
Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen akşam antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, 5'e 2 ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapılacak antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor Haberleri

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