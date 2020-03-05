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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

05.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:40
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Süper Lig'in 25'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmana, tedavisi devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı. Badou Ndiaye, Joao Pereira ile Majid Hosseini ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve 14.45'te Gaziantep'e hareket edecek.


- Trabzon

Kaynak: DHA

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