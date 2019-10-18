Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

18.10.2019 19:41
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktiksel ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Ağaoğlu ile Karaman saha kenarında bir süre görüştü.

Bordo-mavililer kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA
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