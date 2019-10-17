Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

17.10.2019 14:47
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.


Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek. 


Kaynak: Hürriyet

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