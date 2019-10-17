Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
17.10.2019 14:47
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Hürriyet