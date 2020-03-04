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Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

04.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:49
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı FK maçı hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdiler.


Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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