Trabzonspor Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Trabzonspor, 8 Mart'tan bu yana sahasında yenilgi yüzü görmedi.

Ligde 12. haftayı 30 puanla lider kapatan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de şampiyonluk yolundaki bir engeli geride bırakmak istiyor.

Geçen sezon 29. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildikten sonra mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, 253 gündür hiçbir rakibine 3 puan vermedi.

Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından iç ve dış sahada oynadığı toplam 24 lig maçında 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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