Trabzonspor, Gaziantep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzonspor, Gaziantep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak

01.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 01.10.2020 10:50
Trabzonspor, Gaziantep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

Pereira ve Ekuban dönüyor

Trabzonspor'da sakatlıkları sona eren Pereira ve Ekuban'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan kaptan Pereira, bu sezon ligde ilk kez kadroda yer alacak.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan Caleb Ekuban da 2 hafta aradan sonra kadroya dahil edilebilecek.

Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak'ın durumları son antrenmanın ardından netleşecek.

Trabzonspor, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp akşam saatlerinde uçak ile Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Şentop Charles Michel
Magazin Cem Yılmaz Arzum Onan Hazal Kaya Aleyna Tilki
Spor Babel Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kamu Çocuk İzmir Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Gaziantep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 11:19:18. #1.14#
title