Trabzonspor Gaziantep FK 11'ler belli oldu mu? Trabzonspor'da kimler yok? Gaziantep FK'da kimler eksik? Muhtemel 11'de kimler vardı?

Trabzonspor Gaziantep Fk 11'ler belli oldu mu? sorularına yanıt aranıyor. Ligde 30 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler ise Trabzonspor'da kimler yok? Gaziantep FK'da kimler eksik? Muhtemel 11'de kimler vardı? sorularını da merak ediyor.

TRABZONSPOR GAZİANTEP İLK 11 BELLİ OLDU

Lider Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 22 Kasım Pazartesi akşamı konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde 30 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Gaziantep'le kozlarını paylaşacak namağlup lider Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Trabzospor'un Gaziantep FK karşısında 11'i: Erce, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

Yenilmezlik serisini 25 maça çıkarmayı hedefliyor

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini de 25 maça çıkarmayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR VE GAZİANTEP FK'DA KİMLER EKSİK?

Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Koita forma giyemeyecek. Sakatlığı büyük ölçüde düzelen Hamsik'in de riske atılması beklenmiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayan Edgar'a, orta sahada sakatlığı bulunan Hamsik'in yerine Siopis'e, Bakasetas'ın yokluğunda da Cornelius'a forma vermesi bekleniyor.

Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda yarınki maçta kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Nwakaeme, bu maçla birlikte bu sezon ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.

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