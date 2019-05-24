Trabzonspor galibiyetle bitirdi

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 3-2 kazanarak sezonu 3 puanla bitirdi.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın solundan az farkla auta çıktı. 16. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde Vedat Muriç'in kaleye göndermek istediği topu önünde bulunan Boldrin kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0 20. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi yükselen Rodallega meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1 24. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Ekuban'ın pasında kale sahası içinde bulunan Rodallega'nın vuruşunda önce kaleciye sonra da Melnjak'a çarpan top ağalarla buluştu. 1-2 32. dakikada Rodallega'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 43. dakikada Ekuban'ın havadan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-3 53. dakikada Saadane'nin sağ taraftan ortasında Vedat Muriç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından auta çıktı. 55. dakikada Samudio'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Umar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi. 64. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Boldrin'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 65. dakikada Samudio'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Vedat Muriç'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağındaki direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-3 72. dakikada Pereira'nın pasında toplu buluşan Rodallega'nın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi. 78. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban'ın vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 79. dakikada Vedat Muriç'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Mustafa Saymak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Abdulkadir Ömür uzaklaştırdı.

Stat: Rize Çaykur Didi Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Olguncan Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk x, Saadane xx, Awaziem x, Melnjak x, Musa Çağıran x (Umar dk. 46 x), Azubuke x (Abarhoun dk. 84 ?), Samudio xx, Boldrin xx, Aatif x (Mustafa Saymak dk. 72 x), Vedat Muriç xx Yedekler: Cihan, Abdullah Durak, Petrucci, Çınar, Koray, Muhmet Uslu, Orhan Ovacıklı Teknik Direktör: Okan Buruk Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Mejad Hoseini xx, Novak xx, Sosa x (Ekuban dk. 22 x), Abdulkadir Parmak xxx, Yusuf Yazıcı xx (Toure dk. 90 ?), Abdulkadir Ömür xxx, Nwakaeme xx, Rodallega xxx (Murat Cem Akpınar dk. 90+2 ?) Yedekler: Arda, Kamil Ahmet Çörekçi, Hasan Batuhan Artaslan, Ibanez Teknik Direktör: Ünal Karaman Goller: Boldrin (dk. 16), Vedat Muriç (dk. 65) (Çaykur Rizespor), Melnjak (dk. 24 k.k.), Rodallega (dk. 20), Abdulkadir Ömür (dk. 43) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Novak (Trabzonspor), Boldrin (Çaykur Rizespor)

(Gökmen Şahin - Kubilay Ateş/İHA)

Kaynak: İHA