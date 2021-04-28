Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak mücadelelerin Video Yardımcı Hakemleri (VAR), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak mücadelelerin Video Yardımcı Hakemleri (VAR), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Süper Lig'in 38. haftasında bugün 5 mücadele oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu karşılaşmalarda görev alacak Video Yardımcı Hakemleri resmi sitesinden duyurdu.
Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şu şekilde:
16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Özgüç Türkalp
16.00 Göztepe - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kayserispor - Denizlispor: Ali Palabıyık
20.30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Halis Özkahya
20.30 Galatasaray - Konyaspor: Koray Gençerler - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı