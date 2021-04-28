Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı
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Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak mücadelelerin Video Yardımcı Hakemleri (VAR), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Süper Lig'in 38. haftasında bugün oynanacak mücadelelerin Video Yardımcı Hakemleri (VAR), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Süper Lig'in 38. haftasında bugün 5 mücadele oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu karşılaşmalarda görev alacak Video Yardımcı Hakemleri resmi sitesinden duyurdu.

Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şu şekilde:

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Özgüç Türkalp

16.00 Göztepe - Trabzonspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kayserispor - Denizlispor: Ali Palabıyık

20.30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Halis Özkahya

20.30 Galatasaray - Konyaspor: Koray Gençerler - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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