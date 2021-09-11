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Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde 132. randevu

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Trabzonspor-Galatasaray rekabetinde 132. randevu

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 171, Trabzonspor ise 147 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 23 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 124, Trabzonspor ise 110 gol attı.

Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı konuk takım 2-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşmada ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Trabzon'daki lig maçları

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 48 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 5'i Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 59 golüne, Galatasaray da 59 golle karşılık verdi.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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