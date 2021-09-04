Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü evinde Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü evinde Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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