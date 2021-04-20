Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi.

Tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda sakatlığı süren Yunus Mallı'nın takımdan ayrı koştuğu öğrenildi. Takımla çalışan Caleb Ekuban'ın kadroda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor, saat 17.00'de özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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