Trabzonspor-Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek
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Trabzonspor-Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek

23.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:58
Trabzonspor-Galatasaray maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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