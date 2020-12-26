Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından - Abdurrahim Albayrak
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Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından - Abdurrahim Albayrak

26.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:36

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarıTRABZON - Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları

TRABZON - Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından - Abdurrahim Albayrak
Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından - Abdurrahim Albayrak
Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından - Abdurrahim Albayrak
Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından - Abdurrahim Albayrak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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