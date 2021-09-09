Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
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Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:  

11Eylül Cumartesi 17: 00 Vavacars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor  (Ümit Öztürk)17: 00 İttifak Holding Konyaspor - Altay (Erkan Özdamar)20: 00 Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)20: 00 Yukatel Kayserispor  - Kasımpaşa (Yasin Kol)12 Eylül Pazar 17: 00 Fenerbahçe  - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)17: 00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)20: 00 Trabzonspor  - Galatasaray (Ali Palabıyık)20: 00 Göztepe - Medipol Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)13 Eylül Pazartesi 20: 00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor (Suat Arslanboğa)20: 00 Aytemiz Alanyaspor - GZT Giresunspor (Zorbay Küçük)

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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