Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Süper Lig'de 13'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
27.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:23
Süper Lig'de 13'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 1 Aralık Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:29 KASIM CUMA: 20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük30 KASIM CUMARTESİ15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen1 ARALIK PAZAR14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Serkan Tokat19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık2 ARALIK PAZARTESİ: 20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk
Kaynak: DHA
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