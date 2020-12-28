Trabzonspor: "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral...

Trabzonspor: "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.