Trabzonspor: "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral...
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Trabzonspor: "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral...

28.12.2020 15:28 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:33
Trabzonspor:

Trabzonspor: "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Trabzonspor: "Galatasaray maçında yaşadığı bel problemi sonrası oyundan çıkan futbolcumuz Vitor Hugo'nun yapılan kontrollerinde paravertebral kaslarda gerilme ve burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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