Trabzonspor Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

Trabzonspor Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri duyurdu. 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık oldu. Bu müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

11 Eylül Cumartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Ümit Öztürk

17.00 Konyaspor - Altay: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

20.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Yasin Kol

12 Eylül Pazar

17.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Halis Özkahya

17.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Halil Umut Meler

20.00 Göztepe - Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık

13 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Alanyaspor - Giresunspor: Zorbay Küçük - İSTANBUL

Trabzonspor Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiraladı
Galatasaray, Gustavo Assunçao'yu kiraladı
Galatasaray Kulübü, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Son Dakika: Galatasaray, Gustavo Assunção'yu resmen kadrosuna kattı
Son Dakika: Galatasaray, Gustavo Assunção'yu resmen kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Derya Baykal Serdar Ortaç
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Çağdaş Atan Okay Yokuşlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trabzonspor Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 13:25:31. #1.15#

title