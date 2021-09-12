Trabzonspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, muhtemel 11'ler! - Haberler
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Trabzonspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, muhtemel 11'ler!

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Trabzonspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, muhtemel 11'ler!

Trabzonspor'la Galatasaray bu akşam 4. haftanın en önemli maçında karşı karşıya gelecek. Trabzospor ve Galatasaray'ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Fatih Terim'dir Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'ler!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Feghouli sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynamayacak. Muslera'nın da yorgun gelmesi bekleniyor. Ayrıca Marcao da cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Trabzonspor'la Galatasaray bu akşam 4. haftanın en önemli maçında karşı karşıya gelecek. Trabzospor ve Galatasaray'ın teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Fatih Terim'dir Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Galatasaray maçı Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-GALATASARAY HAKEMİ KİMDİR?

Trabzonspor-Galatasaray maçı hakemi Ali Palabıyık'tır.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER?

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, İsmail (Denswil), Berat, Hamsik, Bakasetas, A.Ömür, Nwakaeme, Cornelius Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Taylan, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Halil

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Haber: Trabzonspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, muhtemel 11'ler! - Haberler
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