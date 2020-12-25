Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi gün?

Spor Toto Süper Lig maçlarında bu hafta Trabzonspor Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen maçın detaylarını sizler için derledik. Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?