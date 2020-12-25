Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi gün?
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Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi gün?

25.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:15
Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçı hangi gün?

Spor Toto Süper Lig maçlarında bu hafta Trabzonspor Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen maçın detaylarını sizler için derledik. Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde geride kalan 14 haftada 1 haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ligde 26 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri, birer maçı fazla olan lider Aytemiz Alanyaspor'un 1 puan ile gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde 2. sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig maçı 26 12 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Trabzonspor-Galatasaray Maçı 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Galatasaray Maçı 19:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak.

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