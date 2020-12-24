Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'leri!

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Galatasaray maçı, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Önemli maç öncesi Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'leri merak edilirken Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, sorularının yanıtları araştırıldı.

Süper Lig'in 15. haftasında iki dev karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında çok büyük önem taşıyan maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'leri!

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig maçı 26 12 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Trabzonspor-Galatasaray Maçı 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:00. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak.

HAKEMLER

OĞUZ SARVAN(Hakem)

MÜNİR TAKPAK(1. Yardımcı Hakem)

AKİF UĞURDUR(2. Yardımcı Hakem)

BÜLENT UZUN(Dördüncü Hakem)

BÜLENT YAVUZ(Gözlemci)

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR

Uğurcan

Marlon

Edgar Le

Hugo

Serkan

A.Parmak

Baker

Flavio

Nwakaeme

Ekuban

Djaniny

GALATASARAY

Okan

Saracchi

Donk

Luyindama

Omar

Emre

Taylan

Belhanda

Arda

Feghouli

Diagne