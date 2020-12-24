Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'leri!
Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor-Galatasaray maçı, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Önemli maç öncesi Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'leri merak edilirken Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, sorularının yanıtları araştırıldı.
Süper Lig'in 15. haftasında iki dev karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında çok büyük önem taşıyan maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'leri!
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig maçı 26 12 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Trabzonspor-Galatasaray Maçı 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati 19:00. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak.
HAKEMLER
OĞUZ SARVAN(Hakem)
MÜNİR TAKPAK(1. Yardımcı Hakem)
AKİF UĞURDUR(2. Yardımcı Hakem)
BÜLENT UZUN(Dördüncü Hakem)
BÜLENT YAVUZ(Gözlemci)
MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR
Uğurcan
Marlon
Edgar Le
Hugo
Serkan
A.Parmak
Baker
Flavio
Nwakaeme
Ekuban
Djaniny
GALATASARAY
Okan
Saracchi
Donk
Luyindama
Omar
Emre
Taylan
Belhanda
Arda
Feghouli
Diagne