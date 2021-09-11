Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oyuncular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri
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