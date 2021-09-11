Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oyuncular Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yaptı.
Bordo-mavili takım, yarın Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.