Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda dinamik ısınmanın ardından teknikle bağlantılı koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Dayanıklılık koşusu ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, 7 Eylül salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak. - TRABZON

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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