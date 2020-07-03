Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
03.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:21
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.
Antrenmanda taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.
Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA