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Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
30.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:57

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme'nin, tedavilerinin ardından saha çalışmalarına katıldıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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